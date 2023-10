Lavoro nero | ispezioni nel tarantino | riscontrati 27 casi Richiesta sospensione per quattro attività Guardia di finanza

Ilè piaga per l'intero sistema economico perché sottrae risorse all'erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste....e spesso abbiamo con noi anche la borsa per il pc che contiene tutto quello che serve per il... Unico il colore proposto per il momento, il

Lavoro nero e vendemmia, l'appello del vescovo: «Basta caporalato, i più fragili vanno tutelati» ilgazzettino.it

L’universitaria Emma Ruzzon denuncia sui social il suo datore di lavoro: “Mi pagava in nero” la Repubblica

In tale contesto sono stati inoltre verbalizzati 13 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera in nero e irregolare e in 4 casi è stato richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro ...Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 27 lavor ...