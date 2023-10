L' attore da tempo si mostra solo a eventi di lavoro E con lo sciopero di Hollywood è scomparso O quasi | vedi alla voce Gigi Hadid

Leggi su amica

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sparito dcircolazione. Non fosse per qualche paparazzata. Come quella che sta impazzando in Rete in questi giorni. Che lo vede uscire da un ristornate e salire sulla stessa macchina di. Che poi è la storia che raccontiama nel video qui sopra. Ma è indubbio che, ormai da diverso, Bradley Cooper non amirsi. A meno che non sia un evento che riguarda i suoi film. E lodegli attori – che ha di fatto eliminato ogni evento cinematografico glam – non c’entra nulla. Più la carriera dae regista lo porta ai vertici di, più tutto ciò che non è vita professionale passa in secondo piano. Concentrarsi sul ...