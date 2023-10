L’attacco a Israele non ferma Erdogan contro i curdi

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, scrive su Twitter di aver parlato con il suo omologo turco, il ministro degli Esteri Hakan Fidan, e di averlo coinvolto nel tentativo di convincere Hamas – colpevole di un brutale assalto, sabato 7 ottobre – a rilasciare i civili catturati. Blinken aggiunge anche di aver “incoraggiato la difesa della Türkiye per un cessate il fuoco”. L’ambiguità sue Palestina La Turchia (o Türkiye, col nome nazionalista voluto dalla presidenzache Blinken usa per evitare “Turkey”, che in inglese significa anche “tacchino” e che non è mai piaciuto ai turchi) ha seguito l’impostazione del mondo arabo. Ankara non ne è parte, ma lo marca con attenzione per via del ruolo che vorrebbe avere all’interno della sfera islamica. Nelle dichiarazioni ufficiali, il ...