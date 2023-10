L' Aquila Violenta | l' Ennesima Rissa Tra Bande Sveglia il Sindaco Biondi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'- Nel capoluogo dell', i recenti episodi di violenza tra giovani stanno destando preoccupazione. L'opposizione politica ha lanciato una raccolta di firme, mentre ilsi è impegnato ad aumentare la presenza delle forze dell'ordine in città. Nel contesto di continui episodi ditra giovani, oggi si è tenuto un incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza nell'. Questa riunione è stata convocata in risposta all'ultimaavvenuta nel centro storico, che ha visto coinvolto un giovane tunisino brutalmente aggredito da un gruppo di giovani egiziani, lasciandolo privo di sensi. Ildell', Pierluigi, ha annunciato l'adozione di misure più incisive per contrastare tali episodi di ...

...del Tribunale di L'su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni di L'... lo scorso 28 agosto, di unarapina ai danni del titolare di un esercizio commerciale di ......del tribunale dell'su richiesta della procura della Repubblica per i Minorenni dell'... l'altro in corso di identificazione) si sono resi responsabili, lo scorso 28 agosto, di una...

L’AQUILA – Nella giornata di sabato sono stati tratti in arresto dalla Squadra Mobile di L’Aquila, per rapina aggravata in concorso e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti, due minorenni, e ...Nella giornata di Sabato 7 ottobre 2023 sono stati tratti in arresto dalla Squadra Mobile di L’Aquila, per rapina aggravata in concorso e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti, ...