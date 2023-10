L’appello di Papa Francesco per la pace tra Israele e Palestina

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Gli attacchi e le armi si fermino, la guerra porta solo alla morte”.domenica 8 ottobre 2023 chiede la cessazione del conflitto trae i palestinesi di Hamas: “Inla violenza provoca centinaia di morti e feriti: sono vicino alle famiglie delle vittime, prego per coloro chi vive nel terrore e nell’angoscia. Terrorismo e guerra non portano a nessuna soluzione ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta. Preghiamo per laine in”. Preoccupato per i luoghi santi il cardinale patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa: “L’improvvisa esplosione di violenza è molto preoccupante per estensione e intensità: ci riporta ai periodi peggiori della nostra storia. Chiediamo alla comunità ...

- - > Un medico a Gaza corre per mettere in salvo un bambino ferito - Reuters . La guerra e il terrorismo "non portano a nessuna soluzione, solo alla morte".'accoratodi pace delper la Terra Santa è risuonato domenica all'Angelus. E alla sua voce si sono unite poi quella del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che anche ieri ha ...... non a caso Netanyahu ha fattoagli abitanti perché ... con il plauso iraniano, per far saltare'accordo di pace fra Israele ... Ilripete sempre che la guerra non risolve nessun problema. ...

L’appello del Papa per la pace in Terra Santa: “Armi si fermino, per favore Il Fatto Quotidiano