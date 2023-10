Lamine Yamal da ignorato di Xavi a protagonista della rimonta del Barcellona

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si tratta dell’ennesimo traguardo perche era già riuscito a diventare il più giovane a giocare da titolare una partita di Champions League.pare ormai essersi convinto del suo talento, gestendolo nelle rotazioni e dandogli sempre più minutaggio. Tutto sembrava dover culminare nel momento di ieri, da ascrivere alla storia. Il Mundo Deportivo chiarisce la portata dell’evento, per un ragazzo che ha le stigmate del predestinato: “è entrato nella storia del campionato come il marcatore più giovane segnando al Granada all’età di 16 anni e 87 giorni. Era la sua ultima possibilità perché il record era detenuto da Fabrice Olinga, che segnò mentre giocava per il Málaga a 16 anni e 98 giorni nella stagione 2012-2013. Quando saremmo tornati dalla pausa sarebbe stato troppo ...

La Liga, 9a giornata: Barcellona salvato da un 2007, chi è. Crisi Siviglia: esonerato Mendilibar, l'allenatore che ha vinto l'Europa League contro la Roma . Top e Flop de La Liga dopo 9 ...Ci sono casi, come quello di, in cui le percezioni e le suggestioni valgono più dei numeri. Da settimane, infatti, parliamo di lui come di una gemma di puro talento, come di un adolescente " non è un termine ...

Le aperture spagnole - Barça, Lamine Yamal fa la storia. Griezmann riscatta l'Atletico TUTTO mercato WEB

Il Barcellona di Xavi, a Granada, non va oltre il pareggio (2 a 2). Tra i marcatori blaugrana Yamal, il marcatore più giovane nella storia della Liga.Yamal, infatti, a 16 anni e 87 giorni è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare un gol in Liga. Battuto il precedente primato appartenuto a Fabrice Olinga. Si tratta dell’ennesimo ...