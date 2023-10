(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pep, l’acclamato allenatore del Manchester City, ha trascorso una giornata a Cuneo. Non solo per la sua dichiarataper l'Italia e la sua cultura, ma per partecipare a un evento significativo rivoltolocali. L'articolo .

...che uno voglia vincere e'altro no De Zerbi non gioca per'... Non ho mai conosciuto uno un giocatore che non vuole ... Ti piace giocare aAllora gioca molto".Squadra neopromossa, cambio d'e un mercato di giovani sembravano il cocktail giusto per ... eppure secondo i bookie gli uomini di Di Francesco non hanno chance di compiere'impresa: le ...

L’allenatore di calcio Pep Guardiola si rivolge agli studenti italiani: “Il talento non si sviluppa su Instagram. Senza ore di sacrificio non c’è talento che tenga, ma se c’è passione non c’è sacrificio” Orizzonte Scuola