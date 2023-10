La via maestra per risolvere il conflitto tra Israele e Palestina è la nonviolenza

(Di lunedì 9 ottobre 2023) di Pasquale Pugliese Nei momenti in cui più grave è la crisi e più alti l’emotività e il dolore, è necessario ritornare a uno degli insegnamenti più lucidi di Edgar Morin, scritto in riferimento alla guerra in Ucraina: “E’ una debolezza intellettuale estremamente diffusa pensare che la spiegazione sia una giustificazione”. Insieme alla condanna di tutte le violenza e alla solidarietà con tutte le vittime, è quindi più che mai opportuno iniziare un ragionamento su questa nuova fase della guerra israelo-palestinese riconoscendo che storicamente “c’è un oppresso e c’è un oppressore”: l’oppresso è il popolo palestinese, i cui territori sono occupati illegalmente fin dal lontano 1967; l’oppressore è il governo israeliano, oggi in mano all’estrema destra, che nel solo 2023, prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha ucciso attraverso raid militari e bombardamenti a Gaza, in Cisgiordania e ...

La mattina del 9 ottobre 1963 laTeresa D'Incà di Trichiana, che in quel periodo abitava a Belluno, si reca come tutti i ... lo ha portatoinsieme alla moglie e alle sei bambine. Il corpo fu ...Non basta più l'indignazione, serve una grande manifestazione nazionale che chiami in piazza non solo chi ha già subito le "querele bavaglio" , ma anche chi non intende abbandonare la...

La via maestra, insieme per la Costituzione FLC CGIL

Il comitato “Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto di Messina” ha aderito alla manifestazione “La via maestra”, promossa da CGIL e oltre 120 associazioni. La ...Scopri chi è. Ad Amici 23 scatta la polemica tra una storica maestra del talent di Maria de Filippi come Alessandra Celentano, che pare aver dato il via ad un pessimo rapporto con uno dei giovani ...