La storia di una conifera che ha portato un uomo sulla sedia elettrica

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Probabilmente ricorderete il celebre caso di O.J. Simpson, accusato di omicidio nel 1995, durante il quale i media illustrarono dettagliatamente le diverse prove forensi; personalmente non riuscivo a scollarmi dal televisore. Sessant’anni prima c’era stato un altro «processo del secolo» altrettanto seguito: il rapimento del figlio della famosa famiglia Lindbergh. Questo episodio è ancora citato negli annali della scienza forense perché rappresenta un precedente di riferimento per l’impiego delle testimonianze di periti e consulenti scientifici e fu uno dei primi casi in cui vennero portate in aula prove di natura botanica. In una calda notte di primavera, il 1º marzo 1932, la famiglia Lindbergh stava andando a dormire dopo aver cenato nella lussuosa villa di loro proprietà a Hopewell, nel New Jersey. Tutto era andato meravigliosamente bene nella loro vita agiata fino alle 22.30 circa ...