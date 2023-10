La Salernitana affonda a Monza | Sousa al capolinea | Pippo Inzaghi nome caldo

Il Monza sale al settimo posto con 12 punti,ferma al penultimo con 3 e Sousa rischia la panchina. L'allenatore dellaPaulo Sousa ha parlato a DAZN dopo il match perso 3 - 0 ...La suaa Monza, dove arriva la quinta sconfitta in questo avvio di campionato a fronte della miseria di tre pareggi con nessuna vittoria. E il tecnico portoghese rischia di pagare,...

La Salernitana affonda a Monza, Sousa al capolinea, Pippo Inzaghi ... Gazzetta di Salerno

LIVE TS FINALE MONZA-SALERNITANA 3-0: PALLADINO AFFONDA SOUSA, tris brianzolo come l'anno scorso tuttosalernitana.com

Il Monza mette ko la Salernitana al Brianteo nell'ottava giornata di Serie A: 3-0 il risultato finale. A segnare al 9' Colpani, raddoppia al 18' Vignato dopo ...Salernitana incompiuta e sconfitta, a Monza scritta un’altra pagina non granata di una stagione ad oggi fallimentare. Non bastano dieci minuti per esaltarsi o nascondere un risultato negativo, la clas ...