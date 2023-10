La Roma Ricala il poker Le pagelle di Cagliari-Roma

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Alla vigilia della partita si respirava un’aria molto pesante, una tensione così spessa da poterla tagliare con il coltello. Gli scontri tra Ranieri e Mourinho non sono mai banali, la loro carriera si è intrecciata in varie occasioni, ed anche 5 anni dopo l’ultima volta, la posta in gioco era molto alta. Unaspeculare fa 2 gol a tempo, non senza rischiare nulla, perché gli uomini di Ranieri qualche volta si rendono pericolosi, ma nonostante tutto solamente tramite un calcio di rigore ilriuscirà a scrivere il nome di un suo marcatore sul tabellino. Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono a mio parere i voti dei calciatori della: Rui Patrício 6,5 – Finalmente vediamo uno stralcio del Rui degli scorsi anni, molto attento, esce bene dalla porta, effettua un’ottima parata nel ...