La rivoluzione dell’auto elettrica | dalla Germania all’Italia fanalino di coda | il viaggio di Presa Diretta per capire il futuro del settore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023)dedica la puntata “La scossa”, in onda lunedì 9 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, al, in Europa e naturalmente in Italia, pera che punto siamo. In tutto il mondo l’industria automobilistica ha già scelto l’elettrico. In Europa quest’anno la vendita di auto elettriche ha superato per la prima volta quella delle auto diesel. L’Italia è ildi, ultimo mercato in Europa per l’elettrico. E non sappiamo ancora quante auto elettriche Stellantis produrrà nei grandi stabilimenti ex Fiat. Quali sono gli ostacoli che rallentano l’automotive elettrico nel nostro Paese? E quali rischi corre la nostra industria automobilistica? Unin Europa tra le più ...