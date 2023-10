La risposta di Rabat al terremoto segna la crescita del Marocco

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Undi magnitudo 6,8 ha colpito il centro dell’8 settembre, causando 2.862 morti e circa 6.000 feriti. A distanza di un mese esatto dal sisma, è tempo dei primi bilanci, sia quelli che riguardano i costi della ricostruzione, sia quelli legati alla tempestività e all’efficacia dei soccorsi. Due temi determinanti per la stabilità del Paese e dunque della monarchia di Mohammed VI. Ilha principalmente colpito l’area rurale delle montagne dell’Alto Atlante, causando frane, crolli e danni alle strade. Squadre di soccorritori sono arrivate da diversi Paesi – anche seha scelto di selezionare attentamente da chi ricevere aiuti, perché non poteva gestire un eccessivo apporto di carichi esterni, e in parte come messaggio politico. In un report, Medicine Sans Frontier (Msf) ha valutato che “le ...