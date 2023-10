La mamma di Giovanbattista Cutolo a Palazzo Chigi | “Il killer sconterà la pena”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDaniela Di Maggio, ladi, il musicista 24enne ucciso per futili motivi il 31 agosto a Napoli, ha incontrato ail sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, quello alla Giustizia Andrea Ostellari e Antonio Sangermano, capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. “Mi hanno promesso che sicuramente laper ildi mio figlio, come per tutti gli altri minori autori di crimini efferati, verrà scontata, e sarà non di quelle che dopo pochi anni te li trovi fuori – ha detto -. Si sono presi l’impegno su una legge che verrà chiamata“. “Abbiamo incontrato il sottosegretario Mantovano, quello alla giustizia Ostellari, e il ...

... ora avrebbe la pressione bassa, gli incubi da sveglia e la normale inquietudine da... Ieri per la violenza metropolitana e la morte diCutolo, giovane musicista, ucciso per mano di ...Daniela Di Maggio, ladiCutolo non trattiene l'emozione al termine di una mattinata toccante al Quirinale, dove è stata ricevuta dal capo dello Stato Sergio Mattarella assieme ...

La mamma di Giovanbattista Cutolo a Palazzo Chigi: "Il killer ... anteprima24.it

Mattarella riceve la famiglia di Giovanbattista. La mamma: "Ora una legge per i baby killer" RaiNews

In 500 a Roma per chiedere giustizia per GiovanBattista Cutolo, il giovane musicista 24enne assassinato lo scorso agosto in piazza Municipio. Il corteo è partito da Piazza della Repubblica e ha attrav ...Oggi 9 ottobre 2023, a Roma il corteo che chiede la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n°448, in materia di imputabilità dei minori. Con il corteo sfilerà una par ...