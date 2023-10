«La magia del gruppo» | il concorso letterario in ricordo di Giulia

...il suo interesse per Giuseppe è Beatrice nel segretoconfessionale: ' c'è una grande naturalezza, è una persona che sento molto familiare, mi sento a mio agio, non mi giudica, c'è una, una ...Non facciamo eccezione neanche quando andiamo a ricoprire ruoli istituzionali o politici di rilievo , perché quando questo accade non è che scatta laGenio Geopolitico e all'improvviso ...

A mezz’ora da Monza arriva “La Magia del Natale”: il villaggio di 25mila mq con oltre 1 milione di luci! MBNews

La magia del Natale: lo spettacolare villaggio di Natale in arrivo Secret Milano

Per Halloween il parco divertimenti di Gardaland si traveste e accoglie i campioni dello sport: da Zambrotta a Camporese Si è alzato, nel weekend, il sipario ...Si è alzato, nel weekend, il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento mostruosamente divertente del Parco – pensato in duplice versione, una più scary da veri brividi ...