La Juve su Koopmeiners per gennaio Con un'alternativa

... e vuole costruire sullo 0 - 0 maturato contro lala settimana scorsa. La partita però inizia ... che al 33 arrivano alla parità: scodellata di, e sugli sviluppi del corner Kolasinac ...Il gioiellino exdebutta facendo fuoco e fiamme dimostrando di essere una concreta realtà: ... Kolasinac; Zappacosta (80' Bakker), De Roon, Ederson, Ruggeri (80' Holm); Pasalic (45'); ...

Koopmeiners Juve: Giuntoli vuole l'olandese per sostituire Pogba. I dettagli Juventus News 24

Gazzetta - Juve, Koopmeiners piace a gennaio: Samardzic possibile alternativa Tutto Juve

Sul proprio account "X" la Juventus augura un buon inizio di settimana a tutti i suoi tifosi, postando l'esultanza per il gol di Arek Milik contro il Torino, rete che ha permesso alla squadra ...Arthur, centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito alla Fiorentina, dove sta giocando molto bene, non nasconde, su "Instagram", la gioia per ...