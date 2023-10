La guerra Israele-Hamas porta nuovi guai all' economia

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Petrolio e gas innanzitutto e da qui pressione inflazionistica e inasprimento delle politiche monetarie. Ecco quanto potrebbe “costare” a Italia ed Europa lascoppiata nel weekend tra. Dopo un anno e mezzo di conflitto tra Russia e Ucraina l’impatto economico è indubbio. Tanto che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso allarmato ha parlato di una“che crea una situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, per esempio per l'energia” E ha aggiunto: “Dobbiamo capire anche se dobbiamo pensare all'autonomia energetica del nostro Paese”. E il pensiero di tutti non può che andare al 1973, al primo shock petrolifero con ladello Yom Kippur, che innescò una crisi energetica senza precedenti. Alla riapertura dei mercati oggi, ...