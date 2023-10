La Germania va a destra | schiaffo al governo Scholz dal voto in Assia e Baviera La crescita dell’AfD e l’esempio di Rhein

(Di lunedì 9 ottobre 2023) I risultati delle elezioni regionali indicono che i governi regionali sono stati confermati, con unoa metà legislatura alla coalizione del cancelliere Olaf. Inla Cdu si conferma con il 34,6% (+7,6% rispetto al 2018) e la AfD diventa il secondo partito 18,4% (+5,3%). Le forze diperdono: Spd 15,1% (-4,7%), Verdi 14,8% (-5%) e FdP entra nel Landtag per il roto della cuffia col 5% (-2,5%). Invece i Linke si dimezzano, raggiungono solo il 3,1% e spariscono dal parlamento regionale. Il governatore Boris(Cdu) può scegliere se sommare ai suoi 52 seggi i 22 dei Verdi, per continuare la coalizione con loro, o preferire un’alleanza con la Spd che porterebbe un seggio in più. Inla Csu si conferma ...

Brinda invece l'estremadell'alleanza per la, già accreditata come la seconda forza elettorale con oltre il 20% dei consensi a livello nazionale e la più forte nella maggior parte ...Brinda invece l'estremadell'alleanza per la, già accreditata come la seconda forza elettorale con oltre il 20% dei consensi a livello nazionale e la più forte nella maggior parte ...

Elezioni regionali in Germania, l'opposizione conservatrice vince, l'estrema destra avanza Euronews Italiano

La Germania va a destra: schiaffo al governo Scholz dal voto in Assia e Baviera Il Fatto Quotidiano

Il partito tedesco di estrema destra AfD ha preso in media il 16% nelle elezioni regionali in Assia e Baviera. Invece, sono crollati i partiti che sostengono il cancelliere Olaf Scholz: il risultato ...Alle elezioni in Assia e Baviera si è registrato il crollo dei partiti della coalizione semaforo al potere in Germania e l'ascesa dell'estrema destra di AfD ...