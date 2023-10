La fortuna bacia Avellino | vinti 100mila euro con il Gratta e Vinci VIDEO-FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Dea Bendata torna are l’Irpinia. Nel capoluogo, in Via Piave sono stati100.000con unal tabacchi Corbello. Nella mattinata, come si vede dallacopertina, all’esterno dell’attività è stato esporto un cartellone: “qui 100.000,00con soli 2“. 1 di 5 ...