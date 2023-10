La donna più bella del Portogallo è nata uomo come in Olanda | due trans in gara a miss Universo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unagender ha vinto per la prima volta il concorso di bellezzae competerà per il titolo diin El Salvador. Lo hanno riferito i media portoghesi. Marina Machete, assistente di volo di 28 anni, ha ricevuto giovedì il titolo dia Borba, nella regione sud-orientale di Evora. “Orgogliosa di essere la primaa competere per il titolo di”, ha scritto sui social media prima di vincere il titolo. “Per anni non mi e’ stato possibile partecipare e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti”, ha aggiunto. LEGGI ANCHE...