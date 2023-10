(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Laeuropea hato oggi ladelper un ammontare di 18,5 miliardi”.Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele. “Il pagamento dellafa seguito alla valutazione positiva dellasul raggiungimento dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano, valutazione poi confermata dagli Stati membri UE nel Comitato Economico e Finanziario e nel successivo Comitato RRF”, prosegue il ministro. “Il pagamento dellaè la prova dei grandi progressi fatti nell'attuazione del. Con tale pagamento, l'Italia ha ricevuto 85,4 miliardi, ...

... ai fini dell'ammissibilità, le condizioni concrete in cuiil Paese di origine, nel momento in cui è avvenuto l'allontanamento. Solo una volta soddisfatto questo requisito, lapotrà ......Mirco Carloni che ha una propria base elettorale assai vasta e che da presidente della... Sandro Parcaroli, ma nonacqua nel Tronto e le trote vanno dove le porta il fiume. Una volta ...

La Commissione Ue versa terza rata del Pnrr, Fitto "Lavoro continua ... Italpress

Villa Imperiale: interrogazione in Municipio dopo il grido d'allarme del Comitato San Fruttuoso GenovaToday

ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione europea ha versato oggi la terza rata del Pnrr per un ammontare di 18,5 miliardi”.Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le […] ...Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto: è la prova dei grandi progressi fatti nell'attuazione ...