Kvaratskhelia vittima delle continue corse all’indietro cui è costretto

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il primo gol della Fiorentina nasce su un’azione in cui Zielinski (al netto di questo, anche ieri il migliore in campo insieme a Politano: ed infatti, Garcia li ha sostituiti) invece di vincere un contrasto facile facile nella propria tre quarti, lo perde senza nemmeno ingaggiarsi nello stesso, ed anzi quasi girando addirittura la faccia per paura dello scontro. Mamma mia, cosa mi tocca vedere. A quel punto, Martinez Quarta continua a portare indisturbato il pallone ed inizia la costruzione a tre che porta al cross (io preferisco chiamarla mozzarella lanciata in area, per quanto era poco innocuo già in partenza) da cui poi scaturisce il gol. Come dicevo, il traversone è a spiovere, lento, messo lì per il terzo tempo di nessuno. Ostigard, tuttavia, questa volta (senza quella fame agonistica e senza quella “propulsione” nello stacco che gli aveva consentito quel gol contro il Real ...