Kevin Nash | “Adam Copeland potrebbe mettere fine ad alcune cattive abitudini in AEW”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’atleta che, per anni in WWE è stato noto a tutti col nome di Edge, ha scioccato i fan di tutto il mondo quando, lo scorso 2 ottobre alladi WrestleDream, ha fatto il suo debutto in AEW. Dopo una calorosa accoglienza da parte dei fan presenti,si è ritrovato faccia a faccia con l’amico e collega di una vita: Christian Cage. Inizialmente sembrava fosse lì per dare man forte nel pestaggio ai danni di Sting e Darby Allin, ma allasi è ribellato colpendo Nick Wayne e Luchasaurus con una sedia.ha poi rivelato di essersi unito alla AEW per concludere la sua carriera nello stesso modo in cui l’aveva iniziata, con Cage al suo fianco. Ma il TNT Champion ha risposto in maniera piuttosto decisa al suo vecchio amico, affermando che questo scenario non si verificherà tanto ...

In precedenza era stato riferito che il due volte Hall of Famer Kevin Nash aveva firmato un nuovo contratto con la WWE. Tuttavia, secondo quanto riferito, la notizia sarebbe falsa. Kevin ha lottato in ...