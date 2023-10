Juventus | Vlahovic ‘finanzia’ il colpo | Milan ko

, Allegri spiega forfait Chiesa e, poi perde le staffe con la ...resta a Torino: si punta al rientro col Milan L'attaccante dellaresterà dunque alla Continassa con l'obiettivo di cercare di superare i recenti fastidi fisici ed essere ...

Juventus, Vlahovic ancora out: l'attaccante lascia il ritiro della Serbia Sportitalia

Juventus, Vlahovic 'finanzia' il colpo. Un fine settimana denso di situazioni che hanno impresso una svolta alla stagione della Juventus ...Con la rete di Brekalo sono 9 i marcatori diversi iscritti a referto, record in Italia ed Europa. "Who needs Vlahovic" - recitava uno striscione mostrato in una gara di quel nefasto gennaio 2022, a ...