Juventus | Iling non rientra nei piani | è la contropartita che sblocca il grande affare

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Laè reduce dalla bella vittoria nel campionato di Serie A nel derby contro il Torino e si è rilanciata anche per la vittoria dello scudetto. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Gatti e Milik. I bianconeri occupano la terza posizione in compagnia della Fiorentina con 17 punti, a -2 dall’Inter e -4 dal Milan. In questa prima parte di stagione non ha trovato spazio, un calciatore ditalento e prospettiva ma chiuso da Kostic e Cambiaso. L’esterno inglese ha giocato appena tre spezzoni per un totale di 90 minuti e non sembrare neidella società nemmeno per il futuro. La cessione già a gennaio è inevitabile. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa-Junior è un calciatore inglese classe 2003. Gioca come esterno e la sua ...

... prima di tornare in bianconero per Milan -, in programma il 22 ottobre a San Siro. ... Federico Gatti (Italia); Miretti (Italia U21); Wojciech Szczesny, Arkadiusz Milik (Polonia); Samuel...Commenta per primo Ladi Massimiliano Allegri si prepara a salutare diversi giocatori per quasi due settimane: i ... McKennie e Weah con gli Stati Uniti, Kostic con la Serbia,Junior e ...

Prima si mette in mostra Juventus Next Gen, poi l’esordio in prima squadra. E’ stato anche nel giro delle nazionale inglese dall’U-15 all’U-20. Il futuro di Iling Il futuro di Iling-Junior è lontano ...In campo solo per tre spezzoni, chiuso dai progressi di Kostic e Cambiaso, il classe 2003 è sulla lista di partenza. A meno ...