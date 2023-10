Juventus | il derby è bianconero | decisivo Milik

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lavince ile arriva alla sosta in una situazione positiva. Per il successo dei bianconeri è statoUna partita che ladoveva vincere senza se e senza ma; i bianconeri, dopo lo zero a zero di Bergamo, doveva dare una risposta e il match si preannunciava più complicato del previsto complice le assenze di Vlahovic e Chiesa. A questo bisogna aggiungere un Torino mai semplice da affrontare soprattutto sul piano fisico. Come detto serviva una vittoria e questa è arrivata grazie ad una buonissima prestazione fornita dai ragazzi di Allegri; pressing alto, tanta corsa, voglia di recuperare subito la palla e costante ricerca della profondità.entra e decide il: la Juve batte il Torino e vola in classifica (Credits: LaPresse ...