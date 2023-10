Juventus | ancora problemi per Vlahovic | resterà a Torino per tornare in condizione

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Gli acciacchi fisici bloccano Dusan. Il centravanti bianconero non risponderà alla convocazione del ct Stojkovic per recuperare daialla schiena delle ultime settimane. “A causa didi infortunio e mal di schiena, non sarà a disposizione del ct Dragan Stojkovic per le gare di qualificazione agli Europei contro Ungheria e Montenegro“, comunica la Federazione serba.alla Continassa ad allenarsi, l’obiettivo è essere pronto per il prossimo 22 ottobre per il big-match a San Siro contro il Milan. SportFace.