Juve | Vlahovic salta la Nazionale

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lantus ha dovuto fare a meno di Dusannelle ultime partite contro Atalanta e Torino. L’attaccante serbo non è al meglio e soffre per un mal di schiena che non gli dà tregua. Da qui, la decisione. L’attaccante non risponderà alla convocazione della suaper le sfide contro Montenegro e Ungheria. Il calciatore resterà a Torino per curare il problema fisico e cercare di mettersi a disposizione di Allegri per la gara contro il Milan al rientro dalla sosta. A comunicare le ultime sulle condizioni dici ha pensato proprio la Federazione serba che sui propri canali ha annunciato il forfait del giocatore: “A causa di problemi di infortunio e mal di schiena, Dušan Vlahovi? non sarà disponibile per l’allenatore Dragan Stojkovi? per le prossime partite delle qualificazioni al ...