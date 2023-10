Juve | senti Chiellini | 'Ecco la grande favorita per lo scudetto'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giorgionon perde di vista la suantus. Il 39enne difensore italiano, ora in forza ai Los Angeles FC nella Major League Soccer...

Quando tiforte, ti dà autostima, ti fa stare bene e ho accettato questo mestiere. Ora mi piace, sono innamorato del mio lavoro e del mio ruolo'. Ha qualche rito prima di entrare in campo che ...10:31Borja Valero sulla lotta scudetto Borja Valero , centrocampista spagnolo ex Inter e Fiorentina, intervistato a Radio Serie A si è soffermato sulla lotta scudetto e sulla: 10:16 ...

Juve, senti Chiellini: “Bisogna arrivare dietro l’Inter in classifica. Futuro Vedremo” JMania

Juve senti Del Piero: “Lo Scudetto è possibile. Vlahovic e Chiesa possono fare 1/2 gol a partita” JMania

Giorgio Chiellini non perde di vista la sua Juventus. Il 39enne difensore italiano, ora in forza ai Los Angeles FC nella Major League Soccer statunitense, ha dichiarato a Radio Bianconera: "Le partite ...La Juventus celebra il centenario della famiglia Agnelli al vertice del club. Oggi è stata inaugurata la nuova sala dei trofei al Museum. Presenti per l'occasione il patron John Elkann, il presidente ...