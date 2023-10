Juve | Giuntoli | 'Obiettivo Champions | valutiamo un colpo per gennaio'

sul mercato Quando gli viene chiesto di gennaio,ha risposto così: " In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione. E' prematuro parlare ...Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus, Cristiano, premiato al Salone d'Onore del Coni come manager dell'anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e ...

Juve; Giuntoli 'Scudetto Oggi obiettivo è la Champions' Agenzia ANSA

Juventus, Giuntoli: "Scudetto Oggi l'obiettivo è tornare in Champions" - Sportmediaset Sport Mediaset

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è stato premiato al Salone d'Onore del Coni come manager dell'anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice ...L'obiettivo primario della Juventus non è lo scudetto, ma tornare in Champions League. Lo ha ribadito Cristiano Giuntoli, CFO del club bianconero, dopo aver ricevuto il riconoscimento di 'Manager of t ...