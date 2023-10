Juve | a gennaio scatto per Samardzic

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lantus vuole un colpo importante per il proprio centrocampo e secondo la Gazzetta dello Sport c'è un principale candidato che...

A questo punto, il calo riscontrato nel corso del 2023 arriva al 25% rispetto ai 0,33 euro di inizio. I numeri L'esercizio 2022/2023 si era chiuso con una perdita di 123,7 milioni di euro, in ...La strada è ancora lunga e ora nel mirino c'è il primato della scorsa stagione, quando la suariuscì a mantenere la porta inviolata per 8 partite di fila tra ottobre ea cavallo della ...

Vlahovic Juve, addio a gennaio Il Real Madrid prepara l'offerta a sorpresa Juventus News 24

JUVE, OBIETTIVO SANCHO A GENNAIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo un avvio di stagione molto promettente, il giocatore bianconero è finito dietro alle gerarchie di Massimiliano Allegri che come esterno destro gli preferisce Mckennie. Arrivato per sostituire ...Giuntoli piazza il colpo: sul bilancio appariranno 35 milioni di euro in meno. L'emergenza è finalmente terminata e i tifosi esultano.