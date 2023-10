Joker | Ridley Scott | Il film celebra la violenza | ma la performance di Joaquin Phoenix è strabiliante

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha ammesso di non aver apprezzato il modo in cuila, pur essendo stato colpito dalladitanto da volerlo per Napoleon.non ha amato. Il regista inglese ha ammesso di essere stato infastidito dal modo in cui illa, ma la visione dello ha spinto a sceglierecome protagonista del suo Napoleon in virtù della sua incredibilenei panni di Arthur Fleck. "Sono rimasto stupefatto dalla sua recitazione in" ha dichiarato ...