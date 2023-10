Joker | perché De Niro e Phoenix non sono andati d’accordo sul set del film?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023), ildel 2019 di Todd Phillips, è un meraviglioso omaggio all’opera di Martin Scorsese o una completa scopiazzatura del lavoro del grande regista, questo è quello che vi risponderanno gli appassionati di cinema a cui chiederete. Iltrae forte ispirazione dai classicipolizieschi di Scorsese, Taxi Driver e Il re della commedia, e c’è sicuramente un punto in cui “omaggiare” qualcosa va un po’ troppo oltre. Sebbenepossa aver irritato alcuni fan di Scorsese per il modo in cui reimmagina completamente elementi deiclassici del regista, la credibilità diè salita alle stelle grazie al coinvolgimento del più frequente collaboratore ricorrente di Scorsese, Robert De. Sebbene sia stato bello vedere De ...