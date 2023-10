Jennifer Lopez | il suo rapporto con il corpo e «l’insicurezza» dopo il parto

Tra la versione originale e quella italiana menzioniamo, Francesco Pannofino, Roberta Lanfranchi, Claudio Bisio e Filippo Timi il brano Pirati, nella versione italiana, è cantato da ...rivoluziona il suo classico beauty look con un rossetto rosa Il rossetto rosa dimeraviglia i fanha meravigliato tutti i suoi fan. La celebre cantante si ...

Accordo prematrimoniale, conviene o no Da Melania Trump a Jennifer Lopez, i patti a più zeri Corriere della Sera

È la prima volta che vediamo Jennifer Lopez con un rossetto rosa Vanity Fair Italia

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati solo 15 mesi fa, dopo che il loro amore si è riacceso per la seconda volta. Ma ora starebbero affrontando una forte crisi e starebbero facendo terapia di c ...Sebbene Jennifer Lopez sia considerata una delle donne più belle al mondo, la cantante di “Marry me” ha ammesso di avere avuto in passato dei periodi in cui non amava il proprio corpo e l’immagine che ...