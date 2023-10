Jasmine Rotolo | tutti in lacrime per il suo racconto | la morte della madre a 9 anni

(Di lunedì 9 ottobre 2023)commuovequanti colquando era solamente una bambina: parole strappatorna a parlare del particolare rapporto avuto con la mamma, un volto ben noto del mondo dello spettacolo, lasciandosi andare ad unstrappache fa commuovere veramentequanti i fan e non solo. Cantante dal ’97, all’anagrafe Federica, vanta nella sua carriera un album pubblicato nel 2007 e diversi singoli. Grande commozione per ildi(foto: ANSA/ETTORE FERRARI) – grantennistoscana.itAd oggi, ...

Quartacon l'imitazione di Sade, seguita da Alex Belli nei panni di Rosa Chemical, Ilaria Mongiovì con Lady Gaga, Ginevra Lamborghini con Dua Lipa, Pamela Prati con Donatella Rettore e ...A non cavarsela per niente male è anche, che imitando Sade ottiene ben 54 punti. Convince anche Alex Belli nei panni di Rosa Chemical con 45 punti. Non male la Lady Gaga di Ilaria ...

Chi è Jasmine Rotolo, concorrente di Tale e Quale Show: età, carriera e lavoro SuperGuidaTV

Jasmine Rotolo è a Tale e Quale per la mamma morta: “Non ... Lanostratv

A Tale e Quale Show Alex Belli infuoca nei panni di Rosa Chemical, Ginevra Lamborghini si trasforma in Dua Lipa. Ecco la classifica completa ...Classifica Tale e Quale Show 2023 e vincitore 6 ottobre: le imitazioni della prossima puntata di venerdì, ecco le esibizioni.