Jacob Elordi nella prima foto di Oh | Canada | il nuovo film diretto da Paul Schrader

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'attore, dopo Priscilla, tornerà protagonista sul grande schermo con Oh,da, ecco una nuovadel, dopo Priscilla, sarà uno dei protagonisti delOh,dae l'attore è ritratto in una delle primeufficiali del progetto. Il progetto è tratto dal romanzo pubblicato nel 2021 da Russell Banks, intitolato Foregone. Il progetto Oh,, ilprogetto di, avrà come star Richard Gere nel ruolo di un anziano documentarista che pensa alla ...

, dopo Priscilla, sarà uno dei protagonisti del film Oh, Canada , diretto da Paul Schrader e l'attore è ritratto in una delle prime foto ufficiali del progetto. Il progetto è tratto dal ...Priscilla, Sofia Coppola: "Per avere più soldi volevo mettere all'asta una partita a pickleball con" Il film Priscilla La sinossi del film con Cailee Spaeny espiega: Quando la ...

Jacob Elordi nella prima foto di Oh, Canada, il nuovo film diretto da ... Movieplayer

Le nuove immagini di Jacob Elordi come Elvis nel trailer di Priscilla Elle

L'attore Jacob Elordi, dopo Priscilla, tornerà protagonista sul grande schermo con Oh, Canada, diretto da Paul Schrader, ecco una nuova foto del film.Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, il nuovo film di Sofia Coppola per A24, Priscilla, è stato acclamato dalla critica, tanto che l'attrice protagonista, Cailee Spaeny ha vinto la Coppa Volpi come ...