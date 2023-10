Italvolley | il pass olimpico deve aspettare Ferdinando De Giorgi | “Il gruppo ha dato tutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Non è andata come sperato la spedizione in Brasile dell’maschile diDe, che ieri ha visto sfumare definitivamente ildiretto che il torneo preavrebbe garantito. Decisiva la sconfitta contro il Brasile 2-3 (23-25, 25-23, 25-15, 17-25, 11-15), prima ancora quella subita per mano di Cuba, che ha definitivamente spento i sogni azzurri. L’approdo a Parigi però è ancora possibile ea per la Volley Nations League e il ranking e salvo clamorosi colpi di scena gli Azzurri non dovrebbero avere eccessivi problemi. Intanto il commissario tecnico ieri ha fatto il punto della situazione ai microfoni della FIPAV.De: “Il...