Italvolley | Berruto | “Sicuramente entrambe le squadre saranno a Parigi | con obiettivi importanti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’ex ct dell’maschile Mauroparla, a margine della presentazione della Grande Partenza del Giro d’Italia 2024, a proposito del flop degli azzurri che non sono riusciti a qualificarsi a2024 attraverso il torneo preolimpico.dichiara: “La cosa veramente complicata per i Giochi Olimpici è qualificarsi. E’ molto più facile far bene alle Olimpiadi che qualificarsi, soprattutto per leeuropee. Non è stato raggiunto l’obiettivo e non si può essere contenti. Non ho il minimo dubbio però che tutte e due lee si giocheranno un obiettivo importante“. “Quello che le duehanno in comune è un’età media giovanissima e un livello di talento fuori scala. In ogni caso le ...