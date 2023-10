Italo assume diplomati | laureati e personale operativo | partecipa alla selezione | lo stipendio è ottimo

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Assunzioniper. La candidatura può essere inoltrata online in pochi click. Scopriamo le posizioni aperte. Sul portale iatlospa.treno.it sono raccolte le offerte di lavoro dell’impresa ferroviaria italiana privata. Come candidarsi ad un’offerta di lavoro– Informazioneoggi.it La sezione Lavora con Noi del sito raccoglie le offerte di lavoro per le selezioni deldi staff e del. Cliccando sulla posizione aperta si potranno leggere i compiti assegnatirisorsa e i requisiti da soddisfare per sperare nell’assunzione. Per l’invio del curriculum basterà compilare il form che apparirà nella pagina aperta dopo aver selezionato il ruolo a cui candidarsi. Le figure ricercate ...