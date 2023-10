Italia | Spalletti nominato Ambasciatore dello Sport dal governo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilha deciso di conferire a Luciano, ct della Nazionale, il titolo diLucianoha ricevuto oggi a Coverciano la visita di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Di seguito le sue parole sul ct della Nazionale. PAROLE – «Oggi sono venuto qui per nominared’mister; non soltanto perché è l’immagine del nostro calcio nel mondo, ma anche perché è una persona di valori. Dovere di ciascuno di noi è sostenere la nostra nazionale, perché la maglia azzurra è un privilegio per chi la indossa. Bisogna avere il sostegno di tutta la nazione. Non è solo una questione di tifo, questione di calcio, è molto ...

Siamo entrati nella settimana della sfida trae Malta, in programma il 14 ottobre al San Nicola di Bari. Sempre grande seguito per la Nazionale di, che sarà sostenuta da uno stadio quasi tutto esaurito. Fino a questo momento, ...La nomina diad Ambasciatore non dipende solo dal fatto che è l'allenatore della nostra Nazionale. È una persona perbene e un uomo di valori e quando devi chiamare una persona a ...

Le quote dell'Italia vincente all'Europeo: i bookie credono in Spalletti La Gazzetta dello Sport

A Coverciano ha preso il via il ritiro della Nazionale, in vista delle gare con Malta ed Inghilterra, al quale prendono parte anche i due viola Biraghi e Bonaventura. Il primo giorno come di consueto.E' cominciata in questi minuti la prima seduta d'allenamento dell'Italia di Luciano Spalletti, che prepara il doppio impegno con Malta e Inghilterra. Secondo quanto ...