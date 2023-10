Italia senza medaglie ai Mondiali di ginnastica artistica per due anni di fila La musica può cambiare alle Olimpiadi…

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’non ha conquistatoaidiper il secondo anno consecutivo. Un doppio zero tra Liverpool 2022 e Anversa 2023, in entrambi i casi i migliori risultati sono arrivati con le squadre: quarto posto per gli uomini in Gran Bretagna, quinta piazza per le ragazze in Belgio. Lo scorso anno furono i Moschettieri a sfiorare la medaglia di bronzo con il settore femminile in quinta posizione, questa volta è toccatoFate rasentare il podio mentre i ragazzi hanno terminato in ottava piazza da Campione d’Europa. Si tratta indubbiamente di due ottimi risultati per il Bel Paese nel team event, la gara che premia la profondità del movimento ginnico di un intero Paese, tra l’altro accompagnati dalla qualificazioneOlimpiadi di Parigi ...