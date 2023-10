Italia-Malta | qualificazioni Europei 2024 | quando si gioca | data | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La Nazionale torna in campo per strappare il pass per glidi scena in Germania. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo sabato 14 ottobre per affrontare il match contro, fanalino di coda del girone C con zero punti all’attivo. All’angli azzurri, ancora guidati da Roberto Mancini, fecero parecchia fatica contro i maltesi a Ta’Qali, strappando uno striminzito 2-0 firmato da Mateo Retegui e Matteo Pessina lo scorso 26 marzo. Le cose però sono cambiate, con l’approdo in panchina di Spalletti che ha dato immediatamente i primi frutti nelle prime due uscite di settembre. Un pareggio sfortunato contro la Macedonia del Nord all’Arena Filippo II di Skopje, un successo molto più convincente contro l’Ucraina: quattro punti in due partite che rilanciano le speranze di qualificazione alla ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inghilterra e, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo il primo match da giocare sabato 14 controin casa, gli Azzurri di Luciano Spalletti dovranno volare a Londra per sfidare pochi ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. La nuova Nazionale di Luciano Spalletti con il successo ai danni dell'Ucraina ha fatto un discreto passo avanti in ottica ...

Italia, 27 convocati da Spalletti per Malta e Inghilterra: Udogie, prima volta, out Immobile La Gazzetta dello Sport

Spalletti ha scelto i 27 convocati contro Malta e Inghilterra, per la prima volta c'è Udogie RaiNews

Tutto è pronto per i match della seconda sosta per la nazionali di questa annata. L'Italia si rimbocca le maniche in vista di altri due incontri di capitale importanza nel proprio percorso delle Quali ...La Nazionale di calcio italiana guidata dal ct Luciano Spalletti, è pronta a scendere in campo tra pochissimi giorni ...