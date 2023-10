Israele vuole morto il leader di Hamas | chi è Yahya Sinwar

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Leggi Anche Ministro Difesa israeliano ordina 'assedio totale' a Gaza - Esercito: raggiunti in 48 ore 300.000 riservisti' - Iran: 'Noi con, ma non siamo dietro agli attacchi' Fotogallery - ...

... giovani, donne, bambini e stranieri: ecco i volti degli ostaggi Ultimo Aggiornamento 08/10/23 Fotogallery - Razzi di Hamas su un rave party in: la fuga disperata dei giovani Ultimo ......quella del "diritto didi difendersi in linea con il diritto internazionale". Si chiede allo Stato ebraico di evitare reazioni sproporzionate per non creare punti di non ritorno. "L'Ue...

X segnala post Khamenei. Musk, vuole eliminare Israele - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Hamas, l'organizzazione palestinese che vuole cancellare Israele TGCOM

"Penso che questa sia la cosa da fare, non solo per Israele, dobbiamo farlo per tutto il mondo libero, perché i terroristi che vengono da Gaza e da Hamas e dalla Jihad ricevono ordini dall'Iran, e ...L’azienda trevigiana compie 30 anni e spinge con ilrebranding su nuove linee, sull’export(che oggi vale il 75%) e con il focus sulla grande distribuzione ...