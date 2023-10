Israele verso operazione via terra a Gaza in 24 - 48 ore - Esercito | oltre 500 obiettivi colpiti nella notte nella Striscia - Meloni a

7.30attacco Gaza in 24 - 48 ore Secondo fonti del Washington Post,l'attacco dia Gaza potrebbe arrivare "nelle prossime 24 - 48 ore". "La dichiarazione di guerra di, una ...... a partire da agosto, per definire strategie e coordinare incursioni aeree, terrestri e marittime nel territorio israeliano 09 ott 06:09 Washington Post: "l'operazione via terra a Gaza ...

Israele verso l'operazione via terra a Gaza in 24-48 ore. Si combatte al confine - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Israele verso l'operazione di terra in 24-48 ore. I morti sono più di 700 [LIVE] AGI - Agenzia Italia

Israele dichiara lo stato di guerra e, probabilmente entro le prossime 24/48 ore, darà il via ad una imponente operazione di terra a Gaza, al ...1100 i morti, 700 tra gli israeliani, 400 tra i palestinesi. Potrebbe partire entro 24-48 ore l'attacco vi a terra contro Gaza, una colonna di carri armati isrealiani si dirige verso il confine ...