(Di lunedì 9 ottobre 2023) "In queste ore drammatiche voglio esprimere vicinanza al popolo ebraico"in alcuneper verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell’azione di Hamas. Se appurati, saranno denunciati alla Procura della Repubblica. A stabilirlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, che questa mattina ha portato la solidarietà del ministero e del governo italiano alla Scuola della Comunità Ebraica di via Sally Mayer a Milano. In un articolo a firma Nathan Greppi su Bet Magazine Mosaico, il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, si legge che “almeno due associazioni giovanili milanesi hanno appoggiato sui social gli attacchi” controe in un caso è stata condivisa “su Instagram una foto di palestinesi esultanti per ...

...due associazioni giovanili milanesi hanno appoggiato sui social gli attacchi" controe in ... "In queste ore drammatiche - ha dichiarato il ministro- voglio esprimere vicinanza al ...Chi c'era racconta che il dibattito è stato lungo e animato su quel che sta avvenendo in, i ragazzi sono rimasti molto colpiti anche alla strage al rave nel deserto. Un messaggio, quello ...

Guerra Israele, Valditara annuncia ispezioni su studenti che hanno inneggiato ad Hamas Sky Tg24

Valditara contro gli studenti che inneggiano ad Hamas: «Spero li arrestino». I casi in due scuole di Milano Open

Ispezioni in alcune scuole per verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell’azione di Hamas. Se appurati, saranno denunciati alla Procura della Repubbl ...Home Adn Kronos Israele, Valditara: “Ispezioni in scuole dove si inneggia a odio, scatteranno denunce” ...