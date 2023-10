Israele | Ue annuncia ‘revisione’ programma aiuti a palestinesi

Anche il Regno Unito rivedrà gli aiuti L' Ue rivedrà i suoi aiuti allo sviluppo a favore dei palestinesi, dopo l'attacco di Hamas contro. Lo ha reso noto la Commissione europea, senza ...L'Ue rivedrà i suoi aiuti allo sviluppo a favore dei palestinesi, dopo l'attacco di Hamas contro. Lo ha reso noto la Commissione europea, senza menzionare la 'sospensione' annunciata da uno dei suoi commissari, con grande sgomento di alcuni dei 27 Stati membri. La Commissione europea ha ...

Israele annuncia "l'assedio completo" su Gaza, 800 persone uccise da Hamas Vatican News - Italiano

Israele annuncia l'assedio completo di Gaza, stop a cibo, luce e benzina Agenzia ANSA

L’Ue rivedrà i suoi aiuti allo sviluppo a favore dei palestinesi, dopo l’attacco di Hamas contro Israele. Lo ha reso noto la Commissione europea, senza menzionare la ‘sospensione’ annunciata da uno ...L’interrogativo non riguarda solo l’Italia, bensì tutti i maggiori paesi occidentali; eppure tocca in modo particolare il nostro paese per la sua tradizione di ambiguità nella politica mediterranea. I ...