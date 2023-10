Israele | Tajani | marito e moglie italo - israeliani dispersi | forse in ostaggio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Dopo l' attacco di Hamas due, con doppio passaporto, risultano. "Non sono rintracciabili e non rispondono all'appello - afferma al Tg1 ...

"Non sono rintracciabili e non rispondono all'appello - afferma al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio- ci auguriamo che non siamo prigionieri nella striscia di Gaza". Secondo l'Agi sono ...La coppia con doppio passaporto, ha spiegato al Tg2 il ministro degli Esteri Antonio, viveva ... I due, marito e moglie, vivevano inda tanto tempo', dice all'Adnkronos Noemi Di Segni, ...

Tajani: “Due italiani dispersi in Israele. Speriamo non siano prigionieri a Gaza” la Repubblica

Tajani: "Due italiani tra i dispersi in Israele, probabilmente presi in ostaggio" | Connazionali in fuga, le difficoltà per rientrare TGCOM

DAL NOSTRO INVIATO TEL AVIV - Cinquantuno ore quando ogni minuto contava. Tanto le truppe israeliane hanno impiegato a riprendere il controllo delle cittadine e dei villaggi invasi all’alba di sabato ...I due cittadini italo-israeliani che non rispondono all'appello da 48 ore in Israele sono "un uomo e una donna, marito e moglie, che vivevano nel kibbutz di Be'eri e non rispondono alle chiamate della ...