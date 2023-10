Israele | raid in corso su Gaza | “Colpiti 500 obiettivi Hamas” Oltre 700 morti

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Idf: "Fino mille terroristi entrati in, sarà più lunga del previsto". Diversi americani uccisi e dispersi Bombardamenti ancora innella Striscia disecondo le ultime news di oggi 9 ottobre 2023. A farlo sapere sono le Forze della difesa israeliana che affermano di aver colpito nella notte500e spiegano che ”obiettivo è quello di distruggere le capacità del gruppo terroristico di”. A 48 ore dall’attacco lanciato da, in sei insediamenti del sud dial confine con la Striscia disono dunque ancora incombattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i miliziani, ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel ...

Iran ha aiutato Hamas L' Iran ha aiutato Hamas a pianificare e organizzare l'attacco contro. Teheran ha dato l'ok all'azione a sorpresa, compiuta sabato 7 ottobre, in un incontro avvenuto ...attiva l'articolo 40 Aleph per la prima volta dal 1973, quando scoppiò la guerra dello Yom ... ed entra ufficialmente in guerra, mentre lancia la controffensiva, scandita da pesantissimi...

Attacchi a Gaza, ma Israele paga oltre 700 morti. Le mosse di Usa e Turchia Avvenire

La risposta di Israele agli attacchi di Hamas, raid aerei a Gaza: le immagini diffuse dalle forze armate Repubblica TV

Le autorità di Theran: l'Iran non è stato coinvolto nell'attacco compiuto dai militanti di Hamas nel sud di Israele. Sosteniamo con forza e ...di Mauro Evangelisti Attesa per l’invasione di terra nella Striscia di Gaza dell’Esercito israeliano mentre si aggrava il bilancio delle vittime dopo l’attacco con missili, ...