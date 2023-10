Israele | presenti circa 18mila italiani | la situazione Tajani | “Partiti i primi voli di rientro”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Stanno già rientrando dacondella compagnia aerea El Al” e stiamo facendo comunque di tutto per metterli in sicurezza“. Il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo in diretta telefonica su Radio Rtl aggiorna sulladei cittadiniin, a due giorni dall’inizio del conflitto. Il vicepremier ha ribadito che per il momento “non ci sono notizie negative” suiconnazionalisul territorio. In 250 si trovano intemporaneamente, mentre altri 20si trovano nella striscia di Gaza. Finora è stato difficile organizzaredida Tel Aviv ...

A 48 ore dall'inizio della guerra in, le forze di Difesa israeliane sono ancora impegnate a combattere in sei villaggi nel sud ... Alcuni terroristisul territorio dello Stato ebraico ...... Andorra - Kosovo , Bielorussia - Romania *La partita casalinga dicontro la Svizzera è ... Scozia - Spagna 2 - 0 "Per battere una nazione di questa portata bisogna essere tutti", ha ...

Medio Oriente, cellule dormienti di Hamas in Israele pronte ad agire Sky Tg24

Israele, incubo senza fine. “Cellule dormienti di Hamas nel Paese ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo una notte di attacchi aerei a Gaza, l'esercito israeliano si sta mobilitando per l'operazione di terra. Intanto montano le polemiche per il fallimento delle forze armate e dei servizi segreti. I ...Pioggia di acquisti su titolo petroliferi e azioni della Difesa come Leonardo a causa della tensione geopolitica ...