Israele prepara l’assedio a Gaza Netanyahu | «Cambierà il Medio Oriente» 800 morti israeliani | 560 nella Striscia L’Ue azzera i fondi alla Palestina

Gli scontri Nella notte scorsa sono stati 70 i terroristi che si sono infiltrati in. In totale nel paese "sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, ..."Corrono le ipotesi piu' diverse sul successo di Hamas o meglio il clamoroso fallimento israeliano nel prevenire e reagire. Le spiegazioni su hacker sono limitate: un'operazione del genere siin mesi se non anni". Cosi' Gregory Alegi, storico e docente dell'universita' Luiss di Roma, all'ANSA. 9 ottobre 2023

Israele prepara l'assedio a Gaza. Netanyahu: «Cambierà il Medio Oriente». 800 morti israeliani, 560 nella Striscia. L ... Open

Israele prepara un attacco via terra contro Hamas WIRED Italia

di Mauro Evangelisti Attesa per l’invasione di terra nella Striscia di Gaza dell’Esercito israeliano mentre si aggrava il bilancio delle vittime dopo l’attacco con missili, ...La maggior parte dell’opinione pubblica in Libano non è assolutamente favorevole ad una guerra contro Israele e insieme ad Hamas. Hezbollah sa che una sua partecipazione, senza prima essersi preparata ...